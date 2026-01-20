今期はコメの単価上昇が売上高を押し上げた一方、インフレ進行による生活防衛意識の高まりから、買上点数の減少が課題となった。こうした中、鮮度強化を軸に商品磨き込みを進め、青果・惣菜・直輸入PBワインなどで支持を獲得した。来期も生鮮3部門において、鮮度訴求と価格対応を両立させながら、単品ではなくカテゴリー全体で支持される売場づくりを継続する。南北政策については一定の手応えはあるものの道半ばとの認識だ。