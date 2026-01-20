新潟県では、２１日から２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日から２５日頃まで強い冬型の気圧配置となるでしょう。新潟県では山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みで、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想・２１日午前