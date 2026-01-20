◆ピンク色のかわいいスイーツが食べ放題！京都ホテルの「いちごとさくら」スイーツビュッフェでひと足早い春気分都ホテル 京都八条のレストラン「ラフィネ」にて、2026年1月24日（土）から3月29日（日）までの土・日・祝日限定で、スイーツビュッフェ「いちごとさくら」を開催。旬のいちごの甘酸っぱさと、さくらのやさしい香りが重なり合う、華やかに彩られた和洋のスイーツがずらりとラインナップ。また、ローストビーフやス