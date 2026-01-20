◆渋谷ホテルでおしゃれないちごアフタヌーンティー。フレッシュいちごの食べ比べやクレープなども！SHIBUYA STREAM HOTELのBar & Dining「TORRENT」にて、スタイリッシュでファッショナブルないちごのアフタヌーンティー「STREAM Afternoon Tea〜Sweet Strawberry〜」を開催。甘酸っぱいフレッシュいちごの食べ比べをはじめ、クレープやクッキー、タルトなどさまざまなスタイルで楽しめるプティフールや、いちごのアクセント