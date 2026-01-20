◆10R winery BRUCE GUTLOVE × Terre de ciel KUWABARA KAZUTO「日本ワインの現在地とこれから。」日本ワインを30年以上見つめてきた北海道の造り手、ブルースさん。一方、耼原さんは長野県にてストイックな姿勢でワイン造りの意欲を燃やします。師弟関係でもある2人が、日本ワインの現在地と未来を本気で語り合いました。。10R winery 醸造家ブルース・ガットラヴ1961年、ニューヨーク生まれ。カリフォルニア大学デイヴ