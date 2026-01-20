石川県は25日(日)ごろまで強い冬型の気圧配置が続き、平地でも大雪となるでしょう。気温が低く、雪が解けないまま積雪が増えるおそれがあり、気象台が交通障害に注意・警戒を呼びかけています。日本付近は次第に強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込んでいます。石川県は20日朝から雪が降っていて、25日ごろまで数日間にわたって大雪が続く見込みです。21日(水)正午から22日(木)正午までの24時間に降る雪の量は、加