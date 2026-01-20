「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）東十両７枚目の栃大海（２６）＝本名・塚原隆明、春日野＝が休場した。６敗目を喫した９日目の藤凌駕戦で右膝を痛めた。「右膝内側側副靱帯損傷」につき「１月場所の休場を要します」との診断書が提出された。栃大海の休場は２０１７年九州場所の初土俵以来初めて。１０日目の対戦相手、大青山は不戦勝となる。藤凌駕戦では、押し出された栃大海が、ゆっくりと土俵下に右足を