韓国の俳優パク・ボゴムが、2月21日に大阪で、同22日に東京で『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』の発売記念サイン会を開催することが決定した。【写真】韓服姿で笑顔を見せるパク・ボゴム韓国ドラマ『おつかれさま』や『グッドボーイ』への出演でも話題を集めるパク・ボゴムが、自身のSEASON'S GREETINGS発売を記念したファンサイン会『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』を開催することが決定。