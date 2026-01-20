ºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡ËÂÐ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÎÇÔ¼Ô¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î£´¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤Î½ç¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥ê¡¼¥ë¡¢