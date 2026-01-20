牛丼チェーン店「すき家」は1月20日より、「いくらまぐろたたき丼」を販売している。すき家「いくらまぐろたたき丼」「いくらまぐろたたき丼」は、すき家の人気商品「まぐろたたき丼」に、天然のいくらを贅沢にのせた一品。濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきを、国産米100%のごはんと一緒に頬張れば、2つの具材の旨みが調和した至福の味わいが口いっぱいに。鮮やかな色のいくらが輝く、華やかな見た目の丼もの