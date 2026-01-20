◆プレミアリーグ第２２節ブライトン１―１ボーンマス（１９日、アメリカンエクスプレス・スタジアム）ブライトンのＭＦ三笘薫が、１―１で引き分けたホームのボーンマス戦にリーグ３試合連続で先発し、プレミアリーグ通算１００試合出場の大台に到達した。チームが前半に失点して迎えた後半３分、ゴール中央でボールを受けると、ワントラップからゴール右隅を狙うシュートを放つも、惜しくも枠から外れる。それでも、１点