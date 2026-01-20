◆イングランド・プレミアリーグ▽第２１節ブライトン１―１ボーンマス（１９日、英国・ブライトンファルマー・スタジアム）日本代表ＭＦ三笘薫が所属するブライトンは本拠でボーンマスに１−１で引き分けた。フル出場した三笘はこの試合でプレミアリーグ１００試合出場を達成。元代表の吉田麻也の１５４試合、岡崎慎司の１１４試合に次ぐ日本人選手３人目の金字塔を打ち立てた。記念すべきリーグ戦の１００試合目で