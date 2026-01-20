新しい季節の始まりに、心まで軽やかにしてくれるニュースが届きました。レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より、2026Spring/SummerCollectionのキービジュアルが公開されます。テーマは“PlayfulCelebration”。春の光を纏い、プレイフルなマインドで輝く女性像を表現したビジュアルは、これからのスタイルに前向きなインスピレーションを与えてくれそう。ファッションで春を