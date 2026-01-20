元警視庁捜査第一課の警部補でユーチューバーとしても活動する佐藤誠氏が20日までにX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されている、少年を海に突き落とす模様などが収録された暴行動画について言及した。最近、各地の中高生や少年らによる残忍な「暴行動画」がSNS上の告発系アカウントなどに投稿されて拡散し、X上などで怒りの声などが高まる事態が次々起きている。17日ごろから拡散している同種の動画では、中学生とみられる加