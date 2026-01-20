長崎県選挙管理委員会は19日、衆院選（27日公示、2月8日投開票）の立候補予定者に対する説明会を県庁で開いた。既に出馬を表明している8陣営が出席。全1〜3区で擁立を検討しているという参政党関係者も参加した。8陣営の党派の内訳は、自民党3人、中道改革連合2人、日本維新の会1人、国民民主党1人、共産党1人。（高平路子）