住宅ローンなどに影響する長期金利の上昇が止まりません。代表的な指標である10年物国債の利回りはきょうも上昇し、およそ27年ぶりの水準となる2.3%台をつけました。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは2.32%まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。長期金利は前日に節目の2.2%を超えたばかりで、急ピッチでの上昇が続いています。来月8日の投開票が見込まれる衆議院選