気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市などに発表（雪崩注意報） 20日10:06時点秋田県で