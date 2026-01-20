気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町などに発表（雪崩注意報） 20日10:06時点庄内、最上では、風雪に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、