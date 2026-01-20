フリーアナウンサー原千晶（37）が20日、インスタグラムを更新。「早朝グルメありがとうございました」と、TBS系「THE TIME.」（月〜金曜午前5時20分）の人気コーナー「早朝グルメ」に出演したことを報告。「約2ヶ月ぶりの生出演でとっても緊張しましたが楽しかったです！」と生放送は2カ月ぶりだったと明かした。原は、25年11月30日に、同番組の取材中に左脛骨（けいこつ）高原骨折の重傷を負った。同年大みそかには、インスタ