俳優でサックス奏者としても活動する武田真治（５３）が２０日、ＴＢＳラジオ「大島由香里ＢＬＡＮＤ−ＮＥＷＭＯＲＮＩＮＧ」にゲスト出演した。そもそも武田がサックスを始めたのは「中１くらいから」だそうで、「４０年になってしまいます」。きっかけになったのは「チェッカーズ」と明かし、「チェッカーズの衝撃って、大島さんの世代って知らないかな？」と、ＭＣを務める４１歳の大島由香里に問いかけた。大島が「