お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、1月19日に放送されたバラエティ番組「超局所的社会派バラエティ 令和に足りないテレビ」（TBS系）に出演。相方の粗品と、笑い飯・哲夫の一悶着があった際、ネットで流布された“哲夫の手紙”をAIと見抜くのが難しかったと語った。“令和に足りないものを徹底追及していく”というコンセプトの番組で、「AIとリアルを見分ける術が足りない」と、AIに関する話題に。せいやは「（相方の