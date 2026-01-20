まんのう町役場 香川県まんのう町は国の物価高対策の交付金を活用して、全町民に1人あたり、1万5000円分の商品券を配布することになりました。4月までに発送をしたいとしています。1月19日の臨時町議会で補正予算案が可決されたもので、1月1日現在で住民登録がある約1万6800人が対象です。商品券は町内の商店や飲食店、スーパー、コンビニなど登録のある約190店舗で使用できます。使用期限は2026年12月末まで