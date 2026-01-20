「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）左肩に不安を抱え、９日目までに３敗を喫した横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝について、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が言及。審判業務に入る前に報道順から出場を確認され「その方向で」と答えた。大の里は昨年九州場所１３日目の安青錦戦で左肩を負傷し、「左肩鎖関節脱臼」の診断書を提出し千秋楽を休場。今場所は万全に見えない内容ながら７日目まで１敗。しかし