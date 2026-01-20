SixTONES松村北斗（30）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。デビュー後、夜な夜な公園に通っていた時期があったことを明かした。この日はメンバー全員で出演し、地元や思い出の地についてトークした。パネルで「夜中寝に行っていた公園」と紹介されると、松村は「2〜3年前のことなんですけど」と告白。くりぃむしちゅー上田晋也から「最近かい！」とツッコミを浴びると、「デビューした後なんです