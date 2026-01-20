JR東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線は大雪の影響で一部区間で運転を見合わせています。また、大雪や強風の影響で、各路線の一部の列車に運休や区間運休が発生しています。〇秋田新幹線大雪の影響により、除雪作業のため、始発から秋田－盛岡（岩手）間で運転を見合わせています。運転再開は午後3時ごろを予定しています。この影響で、上りの始発列車1本が運休となったのをはじめ、上り下りあわせて16本が秋田－