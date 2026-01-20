監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 スウィート病の概要 スウィート病は、発熱と痛みをともなう紅斑（こうはん：赤い湿疹）が特徴的な病気です。「急性熱性好中球性皮膚症」とも呼ばれています。発症は中年の女性に多く見られ、まれに子どもや高齢者での発症例も報告されています。 スウィート病の多くは原因が分からないものの、血液のがんや炎症