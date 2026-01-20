サーモンに含まれる栄養素は、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。特にオメガ3脂肪酸やビタミンD、抗酸化成分などが複合的に作用し、心血管系や脳機能、骨の健康などに良い影響を与えるとされています。心筋梗塞や脳卒中のリスク低減、認知機能の維持、骨密度の保持など、複数の疫学研究で魚介類を定期的に摂取する集団における健康指標の改善が観察されています。ただし、これらの効果は魚介類全般の摂取による