ニューヨーク・ニックス vs ダラス・マーベリックス日付：2026年1月20日（火）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 97 - 114 ダラス・マーベリックス NBAのニューヨーク・ニックス対ダラス・マーベリックスがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはダ