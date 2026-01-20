サンアントニオ・スパーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年1月20日（火）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 123 - 110 ユタ・ジャズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ユタ・ジャズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし34-26で終了する。