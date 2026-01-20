北海道コンサドーレ札幌で長くコーチを務めた沖田優監督体制１年目の2025年は、J３で14位に甘んじ、１年でのJ２復帰を果たせなかったザスパ群馬。それでも、昨季はラスト６連勝でフィニッシュしており、３バックと４バックを柔軟に使い分ける指揮官の可変システムが確実に形になってきたという印象を残した。迎えた2026年。彼らはベガルタ仙台、湘南ベルマーレ、横浜FCなどJ２の７チームと同居するJ２・J３百年構想リーグのイ