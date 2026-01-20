20日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円93銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円85銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース