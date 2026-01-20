2026年1月19日、韓国・韓国経済TVは「韓国総合株価指数（KOSPI）の5000突破が目前に迫る中、現代自動車を筆頭に自動車関連株が堅調だ」と伝えた。同日午前9時40分現在、現代自動車株は前営業日比7．14％急騰の44万2500ウォン（約4万7000円）まで上昇した。同社の時価総額は90兆ウォンを突破し、時価総額ランキング1位のサムスン電子、2位のSKハイニックスに続く3位の座を固めつつある。起亜自動車（2．85％）、現代モービス（2．67