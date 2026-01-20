ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が20日、自身のXを更新。「可燃ごみで大丈夫」なモノを紹介した。滝沢は「ネットショッピングで輸入購入したダンボールにはたまにこういうもので送られてきますが」とし、全面テープでおおわれた段ボールの写真をアップ。「ここまでテープが貼ってあったりしたら、可燃ごみでも大丈夫です」と伝えた。その理由を「裏表テープが貼ってあると剥がすことも