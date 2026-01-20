Photo: 塚田優 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプや登山、そして災害時にも頼れるマルチツール。そんな理想を形にしたのが「VAK6」です。ナイフ・LEDライト・パルス着火・手回し発電という4つの機能をまとめたこのギアの使い心地や性能をご紹介します。 Photo: 塚田優