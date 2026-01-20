EASは、サプリメントなどの機能性表示食品を定期的(週3日以上)に摂取している全国の男女1,019人を対象に、「サプリメントなどの機能性表示食品の品質と安全性」に関する調査を実施した。本調査は、2025年12月9日から10日にかけて、PRIZMAによるインターネット調査で1,019人に対して行われたもの。調査では、普段摂取しているサプリメントの種類として「ビタミン・ミネラル」が60.9%と最多となり、「目・肝機能サポート」が20.4%、