今季最強・最長寒波が襲来するでしょう。25日(日)頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側では大雪が5日以上続く見込みです。北陸では24時間で100センチの降雪量となる所があるでしょう。また、JPCZの影響で、北陸から山陰を中心に山地だけでなく、平地でも雪が強まる恐れがあります。通行止めや車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。【北海道〜東海】日本海側で大雪太平洋側で積雪も今季最強・最長寒波が襲来するで