女優でタレントの熊切あさ美（45）が19日、インスタグラムを更新。トレーニングウエア姿を公開した。熊切は「北島達也さんに楽しくトレーニングしてもらってbodymake」とコメントし、ジムでのショットを投稿した。熊切はスポーツブラにスパッツを着用し、鍛え上げられた美ボディを見せつけている。この投稿にフォロワーからは「また仕上がってまぁす」「スタイルえぐっ」「なんて美しいbody」「ウエストヤバッ」とコメントが寄せら