フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２０日、高市早苗首相が１９日に官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明したことを報じた。番組では会見の印象を元ＮＨＫ解説委員で政治ジャーナリストの岩田明子氏に取材。岩田氏は「高市総理の覚悟が伝わってくる会見だったと思います」と明かし「私を選ぶのか。野田さんを選ぶのか。斉藤さんを選ぶのか。総理大臣に誰を選ぶのかというのを間