女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が19日までにインスタグラムを更新。レオタード姿を披露した。小池は「むっちむち期の過去小池」とコメントし、レオタード姿を公開。小池は振り向きポーズで、ウエストからヒップまでの美しいボディーラインを強調した。この投稿にフォロワーからは「なかなかのサービスショット」「むっちむちもカワイイ」「ツボすぎます」「ナイスヒップ」とコメントが寄せられている。