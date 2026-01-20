フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。同期会の様子を投稿した。木村アナは「同期会2026」として、自身とともに2013年に入社した三上真奈アナ（36）内田嶺衣奈アナ（36）とのスリーショットを披露。2人と笑顔を見せピースで写る木村アナは「出会って15年目。変わらずよろしくね」とメッセージを送った。フォロワーからは「豪華メンバー」「ホッコリさせていただきました」などのコメ