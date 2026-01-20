サントリーの『クラフトボス 世界のＴＥＡ』シリーズから、ヨーロピアンな世界観をまとった新作「赤葡萄ティーエード」が1月20日より、期間限定で登場する。赤葡萄の芳醇な味わいを主役にしたご褒美感あふれる一杯で、シリーズはリニューアル後の2025年3月から11月にかけ、販売数量が前年比で二桁増と好調を維持。紅茶の枠を超えた“世界を旅するティー”として存在感を高めている。【写真】クラフトボス×「トムとジェリー」コ