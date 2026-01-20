グラビアアイドル茜紬うた（29）が19日にインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。茜紬は「おはよ〜月曜日頑張ろう!」とコメントし、ビキニ姿を投稿した。ビキニ姿の茜紬ははかりに美バストを乗せ、ちゃめっけのある表情を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「たっぷり1キロ」「かわいすぎ」「美人過ぎだよ」とコメントが寄せられている。茜紬は鹿児島県出身、96年6月24日生まれ。スリーサイズはB82−W56−H86センチ。