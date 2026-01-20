歌手鈴木愛理（31）が19日までにインスタグラムを更新。焼き肉を堪能するショットを公開した。鈴木は「#タベルスズキ」とハッシュタグを付けて書き出すと「名古屋に行くと食べがちな最近ホルモン、、、ホルモン、、、ホルモンラーメン、、、ぐっっっっ」として、メガネをかけた姿で大皿に盛られた肉を見せるショットや焼き肉を堪能する様子などを披露。「マネージャーさんと2人で行って食い倒れはっぴー」と振り返り「写真はほん