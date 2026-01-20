俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、新たにスタート。今回は、中川大輔が演じる寺本恵土を紹介する。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！中川大輔が演じる寺本恵土は、警視庁内でも浮いた存在である儀堂の直属の部下。人並みの正義感は持っているが出世や手柄には興味がない。時に道を外すこともある悪徳刑事・儀堂の捜査にも飄々と協力する