俳優鈴木福（21）の妹でタレントの鈴木夢（19）が19日までにインスタグラムを更新。家族そろって撮影した"韓国プリ"を公開した。直前の投稿で、年始に家族で韓国を訪れたことを報告していた夢は「家族全員＋お兄ちゃんのお友達で韓国プリとっても個性豊か」と記述。夢、福ら4きょうだいのほか、両親も含め家族全員で個性的なメガネやかぶり物をしたショットを披露した。夢は「お兄ちゃんはよく分かんないけど笑私はただ付けた