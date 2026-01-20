冬季に観光客が増える新潟県湯沢町で、ＪＲ東日本や周辺自治体が「夕食難民」対策に乗り出している。ＪＲ東は新幹線を使って東京から駅弁を輸送する実証実験を実施。長岡市や南魚沼市は、受け皿となる飲食店を観光客に周知する取り組みを進めている。（甲斐史子）ＪＲ越後湯沢駅で駅弁や土産物の販売を手がけるＪＲ東日本新潟シティクリエイト（新潟市）などは今月１０、１１日、首都圏で製造した駅弁を上越新幹線で輸送し、同