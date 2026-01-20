“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が19日までにインスタグラムを更新。誕生日を報告した。西永は「本日! 30歳になりました」と報告。18日に誕生日を迎え「而立の年。20代で築いてきた自分の軸を大切に私らしく進んでいきたいです！！」と意気込みをつづった。写真では白のシャツワンピース姿で「30」のバルーンを抱えたショットを披露。ファンに向け「これからも末永く!見守っていただけたら嬉し