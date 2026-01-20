第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の時代小説を実写映画化した『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）。本作の主題歌に、椎名林檎の楽曲「人生は夢だらけ」が決定し、あわせて同楽曲を使用した主題歌スペシャルムービーが解禁された。【動画】『木挽町のあだ討ち』主題歌スペシャルムービー「人生は夢だらけ」は、椎名が作詞・作曲した提供楽曲をセルフカバーし、アルバム『逆輸入 〜航空局〜』（201