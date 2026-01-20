これまでに分かっている栃木県内５つの選挙区への立候補予定者の顔触れを紹介します。 栃木１区は自民党の現職、船田元氏（７２）、立憲民主党と公明党が結成する新党「中道改革連合」から出馬が予定される立憲民主党の新人、小池篤史氏（４９）、日本維新の会の元職、柏倉祐司氏（５６）、共産党の新人、青木弘氏（６５）、参政党の新人、大森紀明氏（５４）、無所属の新人、石川文三郎氏（６９）の６人が出馬する見通しです。