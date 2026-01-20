壬生町の小学校で１９日、戦後の町の開拓の歴史を学ぶ特別授業が行われました。 特別授業は壬生町の睦小学校で行われ、６年生約４０人が参加しました。講師を務めたのは「壬生開拓を伝える会」のメンバーで、会による特別授業は町内で初めてです。 伝える会では、戦後の開拓を経て発展してきた町の歴史を伝えようと、１４人の会員たちが自分の両親から聞いた話や実体験をまとめた本を制作し、去年の１２月に出版しました。